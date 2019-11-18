Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал появившуюся информацию о ситуации в клубе и внёс ясность в положение дел. Во-первых, по его словам, прошлые долги наносят вред финансовой стабильности команды.

«Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы. Соответственно, текущие платежи становятся труднореализуемыми. Мы, конечно, находим решение поддерживать наших людей, но надо, повторюсь, чтобы все получали зарплаты вовремя и могли на нее рассчитывать», — сказал Арутюнянц. Кроме того, «Ростов» борется за лицензию, без которой команда не сможет играть в еврокубках. Главное условие наличия лицензии — отсутствие любой финансовой задолженности. При этом продавать лидеров для погашения задолженности клуб не намерен.

«Что касается [областного] гранта в 380 млн рублей. Эта сумма выделена на целый год. Большая часть этой суммы — это деньги, которые были получены в прошлом сезоне», — уточнил президент ФК «Ростов». ИА REGNUM ранее сообщало, что в министерстве по физической культуре и спорту Ростовской области опровергли заявление главного тренера команды Валерия Карпина, заявившегоо сложной финансовой ситуации в команде, образовавшейся задолженности и недостаточной поддержке команды со стороны донского правительства.

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