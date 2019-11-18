Сан-Марино, , 15:05 — REGNUM Футболисты сборной России по футболу вышли на тренировку перед игрой с Сан-Марино в полном составе, сообщает 18 ноября Спорт-Экспресс.

Отмечается, что полузащитник Александр Головин, который пропустил в субботу игру отбора к Евро-2020 с Бельгией из-за небольшой травмы, вышел на тренировку вместе с командой.

Как сообщало ИА REGNUM, отборочный матч к Чемпионату Европы 2020 года Россия — Бельгия, который прошел 16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончился со счетом 1:4.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.