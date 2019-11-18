Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье сделал прогноз на поединок между своим соотечественником Тони Фергюсоном и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который может состояться уже весной 2020 года. Шансов на победу, по его мнению, гораздо больше у дагестанца.

«Сколько раз Хабиб победит Тони, если они проведут 10 боев? Восемь», — ответил Пуарье в Twitter на вопрос болельщика.

Вместе с тем, по его мнению, более опасным соперником для Нурмагомедова на сегодня является другой американец Джастин Гейдж, который в настоящее время занимает четвертое место в рейтинге легкого дивизиона.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби состоялся бой между Нурмагомедовым и Пуарье. Спортсмен из России победил в третьем раунде удушающим приемом и во второй раз защитил свой чемпионский пояс, завоеванный в апреле 2018 года.

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