Цхинвал, , 13:47 — REGNUM Южная Осетия примет участие в чемпионате мира по футболу под эгидой Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в 2020 году. Об этом сообщил на пресс-конференции глава комитета по молодежной политике, спорту и туризму Южной Осетии Сергей Зассеев.

По словам Засеева, в настоящее время ведется работа по определению места проведения чемпионата. В последний раз мероприятие проходило в Нагорном Карабахе в июне 2019 года. Сборная Южной Осетии стала победителем чемпионата Европы по линии ConIFA.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций основана в 2013 году. Организация объединяет футбольные ассоциации и сборные непризнанных и частично признанных стран, сборные автономий и этнические сборные, которые не включены в состав ФИФА. ConIFA проводит кубки мира и Европы. Штаб-квартира организации находится в городе Лулео, Швеция.