Рязань, , 13:28 — REGNUM Чемпионом России по боксу в весовой категории до 91 кг стал спортсмен из Рязанской области Иван Сагайдак. По результатам соревнования теперь определится состав национальной сборной, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпийским играм 2020 года, сообщили 18 ноября в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Мастер спорта России международного класса Иван Сагайдак в полуфинале единогласным решением судей выиграл у Мурада Асрланбекова (Дагестан), а в финале решением большинства победил Владислава Иванова из Подмосковья. По результатам чемпионата России определится состав национальной сборной для участия в Олимпийских играх 2020 года.

Соревнования проходили в Самаре. В 10 весовых категориях в состязаниях приняло участие более 300 спортсменов из 85 регионов страны.