Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова, забившая в матче с румынским «Бухарестом» три мяча в ворота соперниц, назвала прошедшую игру настоящей битвой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

«Благодарю соперника за матч, это была настоящая битва, интересная для всех болельщиков. Каждая игра против «Бухареста» получается жесткой и физически тяжелой. В первом тайме мы показали хорошую защиту и отлично действовали на контратаках. Во второй половине встречи не реализовывали свои моменты и позволили сопернику приблизиться к нам», — сказала спортсменка.

ИА REGNUM напоминает, что главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин доволен результатом матча его подопечных с командой из Румынии (23:22) в Лиге чемпионов. Предыдущий матч с «Бухарестом» ростовчанки провели на выезде — 23:23.

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