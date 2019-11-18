Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Команда югоосетинских гимнасток «Ир-Олимп Орион» стала победителем турнира «Северная Венеция» в Санкт-Петербурге. Об этом 18 ноября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказала президент Федерации эстетической и художественной гимнастики Южной Осетии Зема Цховбрева, в турнире участвовали гимнастки со всей России, конкуренция была высокой. В одной возрастной группе с командой из Южной Осетии выступало еще девять команд.

Турнир в Санкт-Петербурге стал последним соревнованием в этом выездном сезоне для югоосетинских гимнасток.

Гимнастки тренируются под руководством Земы Цховребовой, Элины Зассеевой, хореографа — Зарины Джабиевой, хореографа-постановщика — Сании Глызиной.

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