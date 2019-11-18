Рим, , 12:24 — REGNUM Спортсмен из Казахстана Сабит Жусупов стал чемпионом мира по панкратиону в весовой категории до 65 кг, который прошел в Риме. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В финальном поединке казахстанский боец ЦСКА одержал уверенную победу над Магомедом Абдуллаевым из России. Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из всех стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября сборная Киргизии заняла второе командное место на чемпионате по грэпплингу, который прошел в Нур-Султане. Киргизские бойцы завоевали 11 медалей.

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