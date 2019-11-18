Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» Амброс Мартин доволен результатом матча его подопечных с «Бухарестом» из Румынии (23:22) в Лиге чемпионов.

«Мы завоевали два очка в матче с одним из самых сильных клубов Европы. Теперь мы отправляемся в основной раунд Лиги чемпионов с пятью баллами. Мы не нервничали и всё контролировали до последней секунды. Завершаем первую часть сезона с неплохими результатами, и теперь нужно полностью сфокусироваться на чемпионате мира», — сказал Мартин.

ИА REGNUM ранее сообщало, что предыдущий матч ростовчанки провели на выезде. Игра победителя не выявила — 23:23.

Напомним, «Ростов-Дон» вышел в основной раунд Лиги чемпионов досрочно.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ростов-Дон» обыграл румынский «Бухарест» в Лиге чемпионов