Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Бухарест» из Румынией с разницей в один мяч и вышел в основной раунд Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Наибольшее количество голов в ворота соперниц отправила Анна Вяхирева — пять, по три мяча забили Юлия Манагарова, Ксения Макеева, Владлена Бобровникова и Полина Кузнецова. Итоговый счёт матча — 23:22 в пользу хозяек площадки.

Стоит отметить, что предыдущий матч между командами победителя не выявил — 23:23.

ИА REGNUM ранее сообщало, что польский «Люблин» потерпел поражение от гандболисток «Ростов-Дона» в пятом туре предварительного этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 20:30.

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