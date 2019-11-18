Волгоград, , 11:28 — REGNUM Комплекс сооружений стадиона «Волгоград Арена» безвозмездно передан в собственность Волгоградской области. Об этом на оперативном совещании рассказал глава региона Андрей Бочаров, сообщили 18 ноября в пресс-службе администрации области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Региональным властям теперь необходимо оперативно провести весь комплекс организационных и правовых мероприятий по принятию сооружений стадиона «Волгоград Арена» в собственность области. По результатам открытого народного голосования болельщики выбрали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года в мире — за него проголосовали почти 16,5 тысячи человек со всего мира.

«Необходимо обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию объектов стадиона, предусмотреть в бюджете на 2020 и последующие годы необходимый объём финансирования на их содержание и эксплуатацию. Подготовить и представить предложения по использованию территории и объектов стадиона в рамках программы наследия, представить предложения по дальнейшему развитию стадиона путём строительства дополнительных спортивных объектов для расширения перечня услуг, оказываемых жителям Волгоградской области», — подчеркнул губернатор.

Футбольный стадион международного класса был построен в центре Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.