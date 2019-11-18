Улан-Батор, , 11:03 — REGNUM Спортсмены из Киргизии завоевали три медали на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе азиатской конфедерации бокса.

В весовой категории до 69 кг чемпионом Азии стал Нурадин Рустамбек уулу. Бронзовую медаль в категории свыше 91 кг завоевал Ахмед Юсупов, в категории до 75 кг третье место Исломбек Тургунов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Киргизии состоялся чемпионат республики по боксу. В рамках соревнований прошел отбор в сборную для участия в Олимпийских играх в Токио.

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