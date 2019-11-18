София, , 07:31 — REGNUM 17 ноября в Софии (Болгария) на стадионе «Васил Левски» в группе A между национальными сборными Болгарии и Чехии был разыгран матч 8-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020. Игра завершилась со счетом 1:0.

Гол 31-летнего защитника «Слована Братислава» Васила Божикова на 56-й минуте матча стал для футболиста вторым в составе сборной на этом турнире. Безголевая серия Марселиньо во всех турнирах достигла 13-ти матчей.

Одержав первую победу в группе в заключительном туре, Болгария набрала 3 очка и поднялась на 4-ю позицию. Чехия с 15-ю баллами обеспечила себе путевку в основную стадию Евро-2020.

Статистика матча (Болгария/Чехия)

Удары 3/13

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 36%/64%

Нарушения 8/13

Угловые 3/10

Составы на матч:

Болгария: Георгиев, Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Костадинов, Вандерсон, Попов, Десподов, Малинов, Марселиньо.

Запас: Чорбаджийски, Димитров, Славчев, Неделев (↑ 73), Михайлов, Краев (↑ 69), Илиев, Иса, Иванов, Попов, Цветков (↑ 88), Илиев.

Главный тренер: Георги Дерменджиев.

Чехия: Коларж, Кадержабек, Челустка, Кудела, Борил, Дарида, Шевчик, Янкто, Соучек, Крал, Ондрашек.

Запас: Вацлик, Брабец, Цоуфаль, Калас, Крейчи, Гушбауэр (↑ 71), Крменчик, Масопуст (↑ 66), Долежал (↑ 79), Калвач, Павленка.

Главный тренер: Ярослав Шилгавый.

Желтые карточки: Костадинов — 50, Кудела — 64, Георгиев — 90, Янкто — 90.

Забитые мячи: Васил Божиков (Кирил Десподов) 56 — 1:0.