Тегеран, , 09:31 — REGNUM 17 октября иранский тяжелоатлет Эльхам Хоссейни заняла 3 место в весовой категории до 76 кг. в Международном турнире им. Наима Сулейманголу в Турции. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Эльхам Хоссейни стала первой иранской женщиной, завоевавшей медаль по тяжелой атлетике в международных соревнованиях. Она выполнила рывок с весом в 88 кг и затем толчок со штангой в 110 кг, взяв тем самым бронзовую медаль турнира им. Наима Сулейманголу.

Первое и второе места в турнире достались Туркменистану и Турции. Представительница Туркмении выполнила рывок с весом 98 кг и толчок со 120 кг, турецкая участница — с весом 97 кг и 127 кг соответственно.