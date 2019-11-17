Москва, , 17:08 — REGNUM Турнирную таблицу во всех дисциплинах московского этапа Гран-при возглавили российские фигуристы.

В мужском одиночном катании российские фигуристы заняли три первых места, получив золотую, серебряную и бронзовую медали. На вершину пьедестала поднялся Александр Самарин, Дмитрий Алиев занял второе место, третье — Макар Игнатов.

В женском одиночном катании золотую медаль завоевала 15-летняя Александра Трусова, исполнившая четыре четверных прыжка, второе место у Евгении Медведевой.

В танцах на льду первыми стали пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а в спортивных танцах за первое и второе места соревновались две российские пары. В итоге золото получила пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а серебряными призёрами стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Шестой, заключительный этап Гран-при, состоится в Японии 23 — 25 ноября в городе Саппоро.

Ранее ИА REGNUM сообщало о победе российской фигуристки Евгении Медведевой по итогам короткой программы на Гран-при в России.

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