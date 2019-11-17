Вашингтон, , 10:54 — REGNUM 17 ноября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на семьнадцатитысячной ледовой площадке «Эксел Энерджи Центр» в Миннесоте состоялась встреча между местными «Уайлд» и «Каролиной Харрикейнз» из города Роли, штат Северная Каролина. Встреча завершилась победой гостей в рамках овертайма со счетом 4:3, победную шайбу на свой счет записал российский нападающий Андрей Свечников.

«Миннесота» всегда хорошо чувствовала себя на родном льду, в очередной раз доказав это зрителю на первых же секундах встречи. Защитник Бред Хант не постеснялся пренебречь своим амплуа, развив опасную атаку на ворота соперника уже на девятой секунде встречи. Канадец успел даже бросить по воротам «Харрикейнз», но Джеймс Раймер спокойно зафиксировал шайбу в своей ловушке. Отметим, что на счету этого 31-летнего защитника третьего звена числятся целых 10 баллов за результативность за 20 сыгранных матчей. Тем не менее, вопреки яркому началу матча при родных трибунах в исполнении «Миннесоты», счет был открыт именно гостями из Северной Каролины. Экс-защитник чемпионского состава «Сент-Луиса» прошлого года Джоэль Эдмундсон мощным щелчком от синей линии вывел «Харрикейнз» вперед — 1:0, Мартин Нечас и Нино Нидеррайтер отметилось голевыми передачами. Вскоре в ворота Девана Дубника влетела еще одна шайба, ухудшив положение хозяев. Брок Макгинн не оставил шансов голкиперу «Миннесоты», вложив всю свою силу в бросок шайбы, устремившейся в дальнюю девятку — 2:0.

В начале второй 20-минутки юный нападающий «дикарей» Люк Кунин облегчил жизнь своим сокомандникам, сократив отставание от соперника в счете. Форвард умело переправил шайбу в дальний угол ворот Джеймса Раймера, замкнув передачу шведского защитника «Уайлд» Йонаса Бродина — 2:1. Однако, вопреки стараниям хозяев сравнять счет на табло, интриги матчу добавил нападающий «каролинцев» Уоррен Фогель, который вернул «Харрикейнз» преимущество в две шайбы, зрелищно сыграв на «пятаке» — 3:1. Во второй половине периода «Миннесоте» пришлось откровенно худо — слишком много пришлось взять на себя, чтобы вернуть равенство в счете. Но у них это получилось. Под невероятным натиском соперника звезде сегодняшней «Миннесоты» Заку Паризе удалось сократить отставание родного клуба в счете до минимума. Хозяева льда вскрыли оборону «ураганов» как консервную банку, находясь при этом в численном меньшинстве — 3:2, Паризе оставалось лишь добить шайбу в ворота. Рвущиеся к победе «Уайлд» в скором времени сравняли счет на табло, благодаря защитнику Картону Сауси, забившего свою первую шайбу в карьере в НХЛ. Защитник успешно выстрелил в пустой верхний угол сопернических ворот — 3:3.

«Миннесота» совершила невероятный «камбэк» во втором периоде, но не смогла довести дело до конца. В третьем периоде голов не случилось и вымотанные тяжелой игрой хоккеисты «Уайлд» уже просто не были готовы к напряженному овертайму. Таким образом, «Харрикейнз» смогли вырвать победу у соперника из-под носа, помешав случится красивому «камбэку» хозяев. Россиянин Андрей Свечников точным броском в дальнюю девятку ввел вратаря «Уайлд» Девана Дубника в ступор. Никто не ожидал такого точного выстрелила от молодого нападающего с острого угла — 4:3.

«Каролина Харрикейнз» одержала 12-ю победу в сезоне, набрав свой 25-й результативный балл в сезоне, что размещает их на пятой строчке Восточной конференции.