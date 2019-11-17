Иерусалим, 17 ноября 2019, 08:49 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Тэдди Стэдиум» в городе Иерусалим (Израиль) был разыгран матч 9-го тура группы G отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Израиля и Польши. Противостояние завершилось победой гостей.
Победный гол форварда «Милана» Кшиштофа Пентека на 54-й минуте стал для футболиста 4-м в составе сборной на этом отборочном турнире.
Национальная сборная Израиля с 11-ю очками после 9-го тура осталась на 4-м месте. Польша, набрав 22 балла, укрепилась на первой позиции в группе.
Статистика матча (Израиль/Польша)
Удары 9/18
Удары в створ 3/10
Владение 52%/48%
Фолы 12/8
Угловые 2/5
Составы команд на матч:
Израиль: Марциано, Даса, Битон, Таха, Харуш, Тиби, Глазер, Натхо, Кайал, Захави, Дабур.
Запас: Харуш, Дгани, Саба, Кохен, Вайсман, Каничовски, Хазиза (↑ 42), Лави, Менахем (↑ 65), Элмкиес (↑ 79), Герафи.
Главный тренер: Андреас Херцог.
Польша: Щенсный, Беднарек, Реца, Глик, Кендзера, Белик, Крыховяк, Шиманьский, Зилиньски, Франковский, Пентек.
Запас: Енджейчик, Сионек, Гуральски, Ковнацки, Фурман (↑ 84), Левандовски (↑ 63), Гросицкий, Скорупский, Клих (↑ 70), Кондзер, Берешиньски, Майецки.
Главный тренер: Ежи Бржечек.
Предупреждения: Битон — 53, Белик — 57.
Голы: Гжегож Крыховяк 4 — 0:1, Кшиштоф Пентек 54 — 0:2, Моанес Даббур 88 — 1:2.