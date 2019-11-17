Иерусалим, , 08:49 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Тэдди Стэдиум» в городе Иерусалим (Израиль) был разыгран матч 9-го тура группы G отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Израиля и Польши. Противостояние завершилось победой гостей.

Победный гол форварда «Милана» Кшиштофа Пентека на 54-й минуте стал для футболиста 4-м в составе сборной на этом отборочном турнире.

Национальная сборная Израиля с 11-ю очками после 9-го тура осталась на 4-м месте. Польша, набрав 22 балла, укрепилась на первой позиции в группе.

Статистика матча (Израиль/Польша)

Удары 9/18

Удары в створ 3/10

Владение 52%/48%

Фолы 12/8

Угловые 2/5

Составы команд на матч:

Израиль: Марциано, Даса, Битон, Таха, Харуш, Тиби, Глазер, Натхо, Кайал, Захави, Дабур.

Запас: Харуш, Дгани, Саба, Кохен, Вайсман, Каничовски, Хазиза (↑ 42), Лави, Менахем (↑ 65), Элмкиес (↑ 79), Герафи.

Главный тренер: Андреас Херцог.

Польша: Щенсный, Беднарек, Реца, Глик, Кендзера, Белик, Крыховяк, Шиманьский, Зилиньски, Франковский, Пентек.

Запас: Енджейчик, Сионек, Гуральски, Ковнацки, Фурман (↑ 84), Левандовски (↑ 63), Гросицкий, Скорупский, Клих (↑ 70), Кондзер, Берешиньски, Майецки.

Главный тренер: Ежи Бржечек.

Предупреждения: Битон — 53, Белик — 57.

Голы: Гжегож Крыховяк 4 — 0:1, Кшиштоф Пентек 54 — 0:2, Моанес Даббур 88 — 1:2.