Вена, , 08:48 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Эрнст Хаппель» в городе Вена (Австрия) был разыгран матч 9-го тура группы G отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Австрии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Австрия одержала 6-ю победу в группе G, набрала 19 очков, укрепилась на второй позиции и обеспечила себе выход на Евро-2020. Северная Македония с 11-ю баллами расположилась на 5-м месте.

Статистика матча (Австрия/Македония)

Удары 16/10

Удары в створ 7/5

Владение 56%/44%

Фолы 20/7

Угловые 6/4

Составы команд на матч:

Австрия: Шлагер, Ульмер, Драгович, Хинтереггер, Ляйнер, Алаба, Забитцер, Баумгартлингер, Лаймер, Лацаро, Арнаутович.

Запас: Пош, Ильзанкер (↑ 90), Гриллич, Грегоритш (↑ 90), Перван, Сибенхандл, Линхарт, Гойгингер, Триммель (↑ 79), Хинтерзеер, Онисиво, Шауб.

Главный тренер: Франко Фода.

Македония: Димитриевски, Младеновски, Ристовски, Велковски, Тосевски, Ристевски, Костандинов, Барди, Спировски, Трайковски, Эльмас.

Запас: Зайков (↑ 46), Пандев, Аврамовский (↑ 62), Илиев, Гьоргьев, Стояновски (↑ 13), Велкоски, Шишковски.

Главный тренер: Игор Ангелоски.

Голы: Давид Алаба (Штефан Ляйнер) 8 — 1:0, Штефан Ляйнер 48 — 2:0, Влатко Стояновски (Энис Барди) 90 — 2:1.