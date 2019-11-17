Берлин, , 08:44 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Боруссия Парк» в городе Менхенгладбах (Германия) был разыгран матч 7-го тура группы C отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Германии и Белоруссии. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

MVP противостояния с оценкой 10 стал центральный полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, оформивший 2+1 по системе гол+пас, выигравший 4 воздушные дуэли и подавший 9 корнеров. Точность передач футболиста составила 88%.

Сборная Германии, набрав 18 очков, укрепилась на первой строчке и досрочно вышла в основную стадию Евро-2020. Беларусь с 4-мя баллами осталась на 4-й позиции.

Статистика матча (Германия/Белоруссия)

Удары 33/10

Удары в створ 11/4

Владение 67%/33%

Фолы 12/7

Угловые 10/2

Оценки WhoScored 7.61/6.30

Составы команд на матч:

Германия: Нойер, Кох, Гинтер, Клостерманн, Шульц, Киммих, Кроос, Горецка, Гюндоган, Вернер, Гнабри.

Запас: Хектор, Та, Брандт (↑ 68), Амири, Лено, Сердар, Руди (↑ 90), Штарк, Вальдшмидт (↑ 84), тер Штеген.

Главный тренер: Йоахим Лев.

Беларусь: Гутор, Мартынович, Наумов, Поляков, Матвейчук, Драгун, Ковалев, Маевский, Нехайчик, Лаптев, Стасевич.

Запас: Бессмертный (↑ 84), Сачивко, Климович, Павловец, Скавыш (↑ 78), Чичкан, Золотов, Яблонский, Кисляк, Черник, Лисакович (↑ 68), Веретило.

Главный тренер: Михаил Мархель.

Бригада арбитров: Орель Гринфилд | Рой Хассан | Идан Яркони.

Предупреждения: Кох — 75.

Не забитые пенальти: Игорь Стасевич — 75.

Голы: Маттиас Гинтер (Серж Гнабри) 41 — 1:0, Леон Горецка (Тони Кроос) 49 — 2:0, Тони Кроос (Маттиас Гинтер) 55 — 3:0, Тони Кроос (Илкай Гюндоган) 83 — 4:0.