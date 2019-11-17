Лондон, , 08:42 — REGNUM 16 ноября на стадионе «Виндзор Парк» в городе Белфаст (Великобритания) был разыгран матч 7-го тура группы C отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Северной Ирландии и Голландии. Противостояние завершилось без забитых мячей.

Лучшим игроком матча с оценкой 6.98 стал вингер «Аякса» Квинси Промес, совершивший 2 успешных отбора и 1 обводку и выигравший 2 воздушные дуэли. Точность передач футболиста составила 89%.

Сборная Нидерландов, набрав 16 очков, укрепилась на второй строчке в турнирной таблице группы C. Северная Ирландия с 13-ю баллами идет позицией ниже.

Статистика матча (Северная Ирландия/Голландия)

Удары 4/12

Удары в створ 0/3

Владение 26%/72%

Фолы 14/8

Угловые 2/3

Оценки WhoScored 6.34/6.59

Составы команд на матч:

Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Эванс, Кэткарт, Сэйвилл, Дэвис, Макнейр, Даллас, Уит, Мадженнис.

Запас: Маклафлин, Флэнаган, Макгинн (↑ 70), Бойс, Лафферти, Фергюсон, Макговерн, Томпсон (↑ 81), Доннелли, Смит (↑ 58), Лавери, Карсон.

Главный тренер: Майкл О’Нилл.

Голландия: Силлессен, Вельтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, ван де Бек, де Йонг, Бабел, Бергейс, Промес.

Запас: Аке (↑ 90), Преппер (↑ 36), Стингс, Вейналдум, ван Анхольт, Зоет, Вегорст, Строотманн, Боду, Де Йонг (↑ 65), Думфрис, Бизот.

Главный тренер: Рональд Куман.

Предупреждения: де Рон — 11, Вельтман — 31, Дэвис — 40, Даллас — 84.

Не забитые пенальти: Стивен Дэвис — 32.