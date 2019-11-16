Любляна, , 22:01 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, на стадионе «Стожице» в городе Любляна (Словения) был разыгран матч 9-го тура группы G отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Словения и Латвии. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Словения набрала 14 очков и поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице группы G. Латвия без очков осталась на последней строчке.

Статистика матча (Словения /Латвия)

Удары 13/6

Удары в створ 5/4

Владение 66%/34%

Фолы 11/18

Угловые 11/3

Составы команд на матч:

Словения: Облак, Стоянович, Струна, Мевля, Йокич, Иличич, Крхин, Куртич, Вербич, Шпорар, Вучкич.

Запас: Корун, Балковец, Блажич, Зайц (↑ 62), Белец, Безьяк (↑ 90), Бийол (↑ 74), Видмар, Реп, Милец, Матавж.

Главный тренер: Матьяж Кек.

Латвия: Стейборс, Юрковскис, Максименко, Осс, Дубра, Савалниекс, Камеш, Тарасов, Икауниекс, Фёдоровс, Гутковский.

Запас: Ванин, Лайзанс (↑ 85), Ругин, Стуглис, Озолс, Кигурс, Циганик, Грязновс, Черномордийс, Ягодинскис, Улдрикис (↑ 72), Пункулс (↑ 88).

Главный тренер: Славиша Стоянович.

Предупреждения: Струна — 14, Гутковский — 23, Фёдоровс — 47, Осс — 58, Савалниекс — 59, Вербич — 70.

Голы: Игорь Тарасов (автогол) 53 — 1:0.