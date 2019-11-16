Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, на стадионе «Крестовский» в городе Санкт-Петербург (Россия) был разыгран матч 9-го тура группы I отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными России и Бельгии. Противостояние завершилось разгромным поражением хозяев со счетом 1:4.

Гол 25-летнего центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии на 79-й минуте стал для футболиста первым в составе взрослой национальной сборной.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков, обеспечила себе первое место в турнирной таблице группы I. Россия с 21-м очком осталась на второй позиции.

Статистика матча (Россия/Бельгия)

Удары 9/10

Удары в створ 4/8

Владение 56%/44%

Фолы 11/2

Угловые 7/1

Составы команд на матч:

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Петров, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Дзюба.

Запас: Чистяков, Караваев, Беляев, Ахметов, Кузяев (↑ 62), Бакаев (↑ 50), Шунин, Кудряшов, Джанаев, Фомин, Комличенко (↑ 80), Ерохин.

Главный тренер: Станислав Черчесов.

Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Бойата, Витсель, де Брёйне, Азар, Кастань, Лукаку, Азар, Мертенс.

Запас: Денайер (↑ 67), Карраско, Миньоле, Тилеманс (↑ 52), Селс, Коббаут, Ориджи, Ванакен, Прает, Бентеке, Дендонкер, Батшуайи (↑ 77).

Главный тренер: Роберто Мартинес.

Предупреждения: Петров — 3.

Голы: Торган Азар (Эден Азар) 19 — 0:1, Эден Азар (Ромелу Лукаку) 33 — 0:2, Эден Азар (Кевин де Брёйне) 40 — 0:3, Ромелу Лукаку 72 — 0:4, Георгий Джикия (Далер Кузяев) 79 — 1:4.