Баку, , 21:57 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, на стадионе «Баксель Арена» в городе Баку (Азербайджан) был разыгран матч 9-го тура группы E отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Азербайджана и Уэльса. Противостояние завершилось со счетом 0:2.

Набрав 11 очков после 7-ми сыгранных матчей, сборная Уэльса поднялась на 3-ю позицию. Азербайджан с 1-м очком остался на последней строчке.

Статистика матча (Азербайджан /Уэльс)

Удары 4/14

Удары в створ 2/9

Владение 48%/52%

Фолы 6/14

Угловые 11/5

Составы команд на матч:

Азербайджан: Балаев, Мустафазадзе, Гусейнов, Кривоцюк, Пашаев, Гараев, Рахимов, Абдуллаев, Назаров, Ришард, Шейдаев.

Запас: Агаев, Махмудов, Исгандарли, Рамазанов (↑ 64), Камалов, Алиев, Гусейнов, Дадашов, Халилзаде (↑ 46), Гусейнов (↑ 82), Дженетов.

Главный тренер: Никола Юрчевич.

Уэльс: Хеннесси, Дэвис, Мепэн, Робертс, Локьер, Уилсон, Бейл, Ампаду, Моррелл, Джеймс, Мур.

Запас: Гантер, Лоуренс, Уильямс, Смит, Воукс, Рэмзи (↑ 60), Дэвис, Левитт, Робертс, Кинг, Матондо (↑ 82), Ваулкс (↑ 88).

Главный тренер: Райан Гиггз.

Предупреждения: Ампаду — 14, Назаров — 40, Шейдаев — 68, Моррелл — 81, Рахимов — 89, Гусейнов — 89, Робертс — 90, Матондо — 90.

Голы: Кифер Мур (Харри Уилсон) 10 — 0:1, Харри Уилсон (Даниэль Джеймс) 34 — 0:2.