Сан-Марино, 16 ноября 2019, 21:55 — REGNUM Сегодня, 16 ноября на стадионе «Серравалле B» в городе Серравалле (Сан-Марино) был разыгран матч 9-го тура группы I отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Сан-Марино и Казахстана. Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Казахстан одержать третью победу, набрал 10 очков и укрепился на 5-й позиции в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней строчке.
Статистика матча (Сан-Марино /Казахстан)
Удары 7/18
Удары в створ 3/8
Владение 30%/70%
Фолы 16/16
Угловые 2/7
Составы команд на матч:
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Баттистини, Грандони, Бролли, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Берарди, Нанни.
Запас: Заволи, Витайоли, Д’Аддарио, Лунадеи (↑ 60), Гасперони, Гиарди, Чеккароли (↑ 80), Бернарди, Сенсони, Хосе Хирш (↑ 64), Томассини, Симончини.
Главный тренер: Франко Варрелла.
Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Куат, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Суюмбаев, Зайнутдинов, Щеткин.
Запас: Покатилов, Темирлан, Керимжанов, Абикен, Жуков, Алип, Перцух, Аймбетов (↑ 73), Федин (↑ 65), Мирошниченко (↑ 18), Шатский, Логвиненко.
Главный тренер: Михал Билек.
Предупреждения: Мирошниченко — 32, Тагыберген — 45, Палацци — 54, Симончини — 85, Чеккароли — 90.
Голы: Бахтиёр Зайнутдинов (Ян Вороговский) 6 — 0:1, Гафуржан Суюмбаев 22 — 0:2, Алексей Щеткин (Бауржан Исламхан) 27 — 0:3, Филиппо Берарди (Лоренцо Лунадеи) 77 — 1:3.