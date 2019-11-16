Сан-Марино, , 21:55 — REGNUM Сегодня, 16 ноября на стадионе «Серравалле B» в городе Серравалле (Сан-Марино) был разыгран матч 9-го тура группы I отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Сан-Марино и Казахстана. Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Казахстан одержать третью победу, набрал 10 очков и укрепился на 5-й позиции в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней строчке.

Статистика матча (Сан-Марино /Казахстан)

Удары 7/18

Удары в створ 3/8

Владение 30%/70%

Фолы 16/16

Угловые 2/7

Составы команд на матч:

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци, Симончини, Баттистини, Грандони, Бролли, Муларони, Голинуччи, Голинуччи, Берарди, Нанни.

Запас: Заволи, Витайоли, Д’Аддарио, Лунадеи (↑ 60), Гасперони, Гиарди, Чеккароли (↑ 80), Бернарди, Сенсони, Хосе Хирш (↑ 64), Томассини, Симончини.

Главный тренер: Франко Варрелла.

Казахстан: Непогодов, Малый, Марочкин, Шомко, Куат, Тагыберген, Исламхан, Вороговский, Суюмбаев, Зайнутдинов, Щеткин.

Запас: Покатилов, Темирлан, Керимжанов, Абикен, Жуков, Алип, Перцух, Аймбетов (↑ 73), Федин (↑ 65), Мирошниченко (↑ 18), Шатский, Логвиненко.

Главный тренер: Михал Билек.

Предупреждения: Мирошниченко — 32, Тагыберген — 45, Палацци — 54, Симончини — 85, Чеккароли — 90.

Голы: Бахтиёр Зайнутдинов (Ян Вороговский) 6 — 0:1, Гафуржан Суюмбаев 22 — 0:2, Алексей Щеткин (Бауржан Исламхан) 27 — 0:3, Филиппо Берарди (Лоренцо Лунадеи) 77 — 1:3.