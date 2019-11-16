Санкт-Петербург, , 20:44 — REGNUM Сборная Бельгии по футболу забила третий мяч в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.

Дубль на 40-й минуте оформил нападающий бельгийской сборной Эдер Азар. Счет 0−3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на 19-й минуте забил бельгийский полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам. Удвоил преимущество на 33-й минуте его брат —Эдер Азар.

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