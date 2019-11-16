Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM Сборная Бельгии по футболу удвоила преимущество в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.

Мяч на 33-й минуте забил нападающий Эдер Азар. Счет 0:2

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Обе команды обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и сейчас определяют победителя в отборочной группе.

Ранее на 19-й минуте первый мяч забил бельгийский полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам.

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