Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.

Мяч на 19 минуте забил полузащитник Торган Азар, который сместился ближе к центру с левого края, после чего с линии штрафной нанес удар по воротам.

Как сообщало ИА REGNUM, матч сборных России и Бельгии проходит в Санкт-Петербурге. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе.

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