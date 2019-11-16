Санкт-Петербург, , 20:01 — REGNUM Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1195731646986772480

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России по футболу в преддверии отборочного матча чемпионата Европы — 2020 с Бельгией обратилась к российским болельщикам.

«День матча. Главного матча этого года! Сборная России против сборной Бельгии. Наши парни против лидера рейтинга ФИФА. Битва не на жизнь, а за первое место в группе. Вы готовы?!» — говорится в сообщении сборной в Instagram.

Матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе.