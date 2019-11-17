Вестерос, Швеция, , 10:10 — REGNUM Речь лидера шведских демократов Ньямко Сабуни во время общенационального собрания членов партии сразу пошла не так, как было запланировано. Об этом 16 ноября сообщила шведская газета Expressen.

Утром 16 ноября лидер Либеральной партии Швеции Ньямко Сабуни под громкую музыку и бурные аплодисменты вышла на сцену Национального собрания партии, чтобы поприветствовать присутствующих. Однако уже на первых минутах что-то пошло не так. Запланированная трансляция выступления политика началась на 23 минуты позже, чем было анонсировано. Помимо прочего, вступительные слова Сабуни вызвали удивление у собравшихся в зале.

«Да! Швеция сделала это! 2:0 против Венгрии, большой рывок на Чемпионат Европы по футболу!», — подбодрила публику Сабуни.

Результаты проведенного 15 ноября матча действительно были повторены лидером шведских Либералов правильно, ровно, как и ее заявление о том, что сборная Швеции приблизилась к участию в Чемпионате Европы по футболу.

Однако единственная проблема заключалась в том, что Швеция обыграла сборную Румынии, а не Венгрии.