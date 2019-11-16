Копенгаген, , 08:13 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Паркен» в городе Копенгаген (Дания) был разыгран матч 9-го тура группы D отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Дании и Гибралтара. Противостояние завершилось со счетом 6:0.

Два гола вингера «Хоффенхайма» Роберта Скова на 12-й и 64-й минутах стали для полузащитника 2-м и 3-м в составе национальной сборной. 23-летний датчанин набрал 3+2 очка по системе гол+пас за 3 матча на этом турнире.

Дания, одержав четвертую победу в группе и набрав 15 очков, укрепилась на первой позиции в группе D. Гибралтар без очков остался на последнем месте.

Статистика матча (Дания /Гибралтар)

Удары 29/3

Удары в створ 9/1

Владение 73%/27%

Фолы 13/5

Угловые 10/2

Составы команд на матч:

Дания: Шмейхель, Кьер, Йоргенсен, Ларсен, Васс, Сков, Делейни, Эриксен, Брэйтуэйт, Шене, Гиткьяер.

Запас: Анкерсен, Андерсен, Кнудсен, Кристенсен (↑ 78), Долберг (↑ 54), Далсгор, Норгард, Хансен, Поульсен, Корнелиус, Рённев, Хейбьерг (↑ 54).

Главный тренер: Оге Харейде.

Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Чиполина, Сарджент, Оливеро, Касьяро, Хассан, Уокер, Муэли, Бритто, де Барр.

Запас: Гарсия, Джоллей, Сантос, Стич (↑ 71), Понс, Коелинг, Барнетт (↑ 63), Эндрю Эрнандес (↑ 63), Энтони Эрнандес, Кумбес, Банда, Пауэр.

Главный тренер: Хулио Рибас.

Бригада арбитров: Иштван Вод | Иштван Альберт | Петер Береттян.

Предупреждения: Оливеро — 14, Чиполина — 26.

Голы: Роберт Сков 12 — 1:0, Кристиан Гиткьяер (Симон Кьер) 47 — 2:0, Мартин Брэйтуэйт 51 — 3:0, Роберт Сков (Даниэл Васс) 64 — 4:0, Кристиан Эриксен (Роберт Сков) 85 — 5:0, Кристиан Эриксен 90+4 — 6:0.