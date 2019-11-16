Берн, , 08:12 — REGNUM 15 ноября на стадионе «АФГ Арена» в городе Санкт-Галлен (Швейцария) был разыгран матч 9-го тура группы D отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Швейцарии и Грузии. Противостояние завершилось со счетом 1:0.

Впервые вызванный в составе сборной 22-летний нападающий «Санкт-Галлена» Седрик Иттен отличился победным мячом, выйдя на замену на 71-й минуте матча.

Набрав 14 очков за 3 тура до конца групповой стадии, Швейцария поднялась на 2-ю строчку, обойдя сборную Ирландии. Грузия с 8-ю баллами осталась на 4-м месте.

Статистика матча (Швейцария /Грузия)

Удары 15/10

Удары в створ 9/4

Владение 63%/37%

Фолы 12/14

Угловые 10/1

Составы команд на матч:

Швейцария: Цоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Лихштайнер, Штеффен, Закариа, Джака, Фернандеш, Сеферович, Аети.

Запас: Мубандже, Ланг, Эбишер, Мвого, Кюмарт, Соу (↑ 84), Фасснахт (↑ 78), Варгас, Иттен (↑ 71), Омлин, Мбабу, Бенито.

Главный тренер: Владимир Петкович.

Грузия: Лорис, Хочолава, Григалава, Кашия, Какабадзе, Канкава, Китеишвили, Шенгелия, Давиташвили, Казаишвили, Квилитая.

Запас: Даушвили, Макаридзе, Арабули, Лобжанидзе, Абурджания, Хараишвили, Купатадзе, Рехвиашвили, Папунашвили, Джигаури, Гвилия, Наваловский.

Главный тренер: Владимир Вайсс.

Предупреждения: Хочолава — 29, Канкава — 31, Штеффен — 74.

Голы: Седрик Иттен (Дэннис Закариа) 77 — 1:0.