Мадрид, , 08:10 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Рамон де Карранса» в городе Кадис (Испания) был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Испании и Мальты. Противостояние завершилось крупной победой «красной фурии».

Голы вингера загребского «Динамо» Дани Ольмо и форварда «Вильярреала» Херарда Морено стали для игроков дебютными в составе взрослой национальной сборной.

Набрав 23 очка, сборная Испании завершила групповой этап на первой строчке независимо от результатов 10-го тура. Мальта с 3-мя баллами осталась на 5-м месте в группе F.

Статистика матча (Испания/Мальта)

Удары 30/1

Удары в створ 16/0

Владение 80%/20%

Фолы 4/7

Угловые 15/0

Составы команд на матч:

Испания: Лопес, Навас, Альбиоль, Рамос, Бернат, Алькантара, Эрнандес, Касорла, Морено, Мората, Сарабия

Запас: Де Хеа, Карвахаль, Мартинес, Бускетс, Торрес (↑ 60), Сауль, Алькасер (↑ 53), Ольмо (↑ 66), Аррисабалага, Руис, Гайа, Оярасабаль.(↑ 87)

Главный тренер: Роберт Морено.

Мальта: Бонелло, Писани, Мускат, Аджиус, Каруана, Корбалан, Мбонг, Мускат, Велла, Пайбер, Нвоко.

Запас: Микаллеф (↑ 32), Грек (↑ 74), Фенек, Мифсуд, Аль-Туми, Шаберно, Эффьонг, Мускат, Церафа, Гамбин, Каруана (↑ 63).

Главный тренер: Рэй Фарруджия.

Бригада арбитров: Виктор Кашшаи | Гьорги Ринг | Венцель Тот.

Голы: Альваро Мората (Херард Морено) 23 — 1:0, Санти Касорла (Херард Морено) 41 — 2:0, Пау Торрес (Франсиско Алькасер) 62 — 3:0, Пабло Сарабия (Херард Морено) 63 — 4:0, Дани Ольмо (Тьяго Алькантара) 69 — 5:0, Херард Морено (Хуан Бернат) 71 — 6:0, Хесус Навас (Тьяго Алькантара) 86 — 7:0.