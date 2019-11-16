Мадрид, 16 ноября 2019, 08:10 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Рамон де Карранса» в городе Кадис (Испания) был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Испании и Мальты. Противостояние завершилось крупной победой «красной фурии».
Голы вингера загребского «Динамо» Дани Ольмо и форварда «Вильярреала» Херарда Морено стали для игроков дебютными в составе взрослой национальной сборной.
Набрав 23 очка, сборная Испании завершила групповой этап на первой строчке независимо от результатов 10-го тура. Мальта с 3-мя баллами осталась на 5-м месте в группе F.
Статистика матча (Испания/Мальта)
Удары 30/1
Удары в створ 16/0
Владение 80%/20%
Фолы 4/7
Угловые 15/0
Составы команд на матч:
Испания: Лопес, Навас, Альбиоль, Рамос, Бернат, Алькантара, Эрнандес, Касорла, Морено, Мората, Сарабия
Запас: Де Хеа, Карвахаль, Мартинес, Бускетс, Торрес (↑ 60), Сауль, Алькасер (↑ 53), Ольмо (↑ 66), Аррисабалага, Руис, Гайа, Оярасабаль.(↑ 87)
Главный тренер: Роберт Морено.
Мальта: Бонелло, Писани, Мускат, Аджиус, Каруана, Корбалан, Мбонг, Мускат, Велла, Пайбер, Нвоко.
Запас: Микаллеф (↑ 32), Грек (↑ 74), Фенек, Мифсуд, Аль-Туми, Шаберно, Эффьонг, Мускат, Церафа, Гамбин, Каруана (↑ 63).
Главный тренер: Рэй Фарруджия.
Бригада арбитров: Виктор Кашшаи | Гьорги Ринг | Венцель Тот.
Голы: Альваро Мората (Херард Морено) 23 — 1:0, Санти Касорла (Херард Морено) 41 — 2:0, Пау Торрес (Франсиско Алькасер) 62 — 3:0, Пабло Сарабия (Херард Морено) 63 — 4:0, Дани Ольмо (Тьяго Алькантара) 69 — 5:0, Херард Морено (Хуан Бернат) 71 — 6:0, Хесус Навас (Тьяго Алькантара) 86 — 7:0.