Бухарест, , 08:02 — REGNUM 15 ноября на «Национальном стадионе» в городе Бухарест (Румыния) был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Румынии и Швеции. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-желтых».

Лучшим игроком матча с оценкой 8.31 стал таранный форвард «Краснодара» Маркус Берг, оформивший 1+1 по системе гол+пас, выигравший 4 воздушные дуэли и совершивший 1 успешный отбор. Точность передач футболиста составила 55%.

Швеция одержала пятую победу в группе, набрала 18 очков и укрепилась на первой строчке, обеспечив себе выход в основную стадию Евро 2020. Румыния с 14-ю баллами осталась на третьем месте.

Статистика матча (Румыния / Швеция)

Удары 14/11

Удары в створ 3/3

Владение 51%/49%

Фолы 14/12

Угловые 4/6

Оценки WhoScored 6.34/7.15

Составы команд на матч:

Румыния: Тэтэрушану, Рус, Неделчару, Банку, Могос, Станчу, Дяк, Балута, Митрицэ, Пушкаш, Кесеру.

Запас: Ницэ, Бензар, Тошка, Кристи, Алибек (↑ 72), Хаджи (↑ 46), Лунг, Марин, Будеску, Нистор, Чикылдэу, Коман (↑ 57).

Главный тренер: Космин Контра.

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Ларссон, Бенгтссон, Экдаль, Форсберг, Ольссон, Берг, Куайсон.

Запас: Сванберг, Сема, Йонссон, Свенссон (↑ 69), Хеландер, Исак (↑ 78), Танкович, Гальоло, Янссон, Андерссон, Кулусевски, Нордфельдт.

Главный тренер: Янне Андерссон.

Бригада арбитров: Даниэль Орсато | Лоренцо Манганелли | Фабиано Прети.

Предупреждения: Станчу — 23, Линделеф — 50, Банку — 55.

Голы: Маркус Берг (Эмиль Форсберг) 18 — 0:1, Робин Куайсон (Маркус Берг) 34 — 0:2.