Рим, , 08:01 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница (Босния и Герцеговина) был разыгран матч 9-го тура группы J отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Боснии и Герцеговины и Италии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «скуадра адзурры».

Звания MVP противостояния с оценкой 9.06 заслужил Франсиско Ачерби, забивший победный мяч, выигравший 2 воздушные дуэли и совершивший 2 успешные обводки и 3 отбора. Точность передач защитника «Лацио» составила 90%.

Италия одержала третью победу кряду, набрала 27 очков и укрепилась на первой позиции. Сборная Боснии и Герцеговины с 10-ю баллами после 9-го тура расположилась на 4-й строчке.

Статистика матча (Босния и Герцеговина/Италия)

Удары 13/13

Удары в створ 6/8

Владение 44%/56%

Фолы 10/9

Угловые 8/5

Оценки WhoScored 6.27/7.29

Составы команд на матч:

Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Квржич, Колашинац, Ковачевич, Бешич, Пьянич, Цимирот, Вишча, Джеко, Крунич.

Запас: Бурич, Сивик, Хотич, Дулевич, Хажрадинович, Ходжич (↑ 64), Михоевич, Мемишевич, Хайрович, Сарич (↑ 61), Пирич, Яяло (↑ 77).

Главный тренер: Роберт Просинечки.

Италия: Доннарумма, Эмерсон, Ачерби, Бонуччи, Флоренци, Тонали, Жоржиньо, Тонали, Барелла, Инсинье, Бернандески, Белотти.

Запас: Сиригу, Ди Лоренци, Бираги, Заниоло, Голлини (↑ 87), Романьоли, Кьеза, Мандрагора, Иммобиле, Эль-Шаарави (↑ 74), Кастровилли (↑ 86).

Главный тренер: Роберто Манчини.

Бригада арбитров: Сандро Шерер | Стефан де Алмейда | Беким Зогай.

Предупреждения: Бернандески — 25, Бонуччи — 65, Ковачевич — 80.

Голы: Франческо Ачерби (Николо Барелла) 21 — 0:1, Лоренцо Инсинье (Андреа Белотти) 37 — 0:2, Андреа Белотти (Николо Барелла) 53 — 0:3.