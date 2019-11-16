Буэнос-Айрес, , 08:00 — REGNUM 15 ноября на «Стадионе университета имени Короля Сауда» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) был разыгран товарищеский матч между национальными сборными Бразилии и Аргентины. Противостояние завершилось минимальной победой номинальных гостей.

Гол вингера «Барселоны» Лионеля Месси после удара с пенальти стал для нападающего 5-м в ворота сборной Бразилии. Эта победа над Бразилией стала для Аргентины первой за последние полтора года (предыдущие две встречи Бразилия одерживала верх со счетом 1:0 и 2:0)

Статистика матча (Бразилия/Аргентина)

Удары 6/14

Удары в створ 1/8

Владение 65%/35%

Фолы 15/25

Угловые 3/6

Составы команд на матч:

Бразилия: Беккер, Данило, Силва, Милитао, Сандро, Каземиро, Пакета, Артур, Виллиан, Фирмино, Жезус.

Запас: Маркиньос, Ришарлисон (↑ 71), Коутиньо, Фузато, Монтейро, Луис, Лоди (↑ 64), Фабиньо (↑ 55), Уэсли (↑ 86), Родриго (↑ 71), Эмерсон, Сантос.

Главный тренер: Тите.

Аргентина: Андрада, Тальяфико, Фойт, Отаменди, Песселья, Де Пауль, Окампос, Паредес, Ло Чельсо, Мартинес, Месси.

Запас: Муссо, Саравия, Аллистер, Акунья (↑ 59), Агуэро, Мартинес, Аларио (↑ 87), Каннеманн, Домингез (↑ 90), Родригес (↑ 84), Дибала, Гонсалес (↑ 74).

Главный тренер: Скалони.

Не забитые пенальти: Жезус — 10, Месси — 13.

Предупреждения: Каземиро — 22, Данило — 27, Де Пауль — 43, Тальяфико — 62, Милитао — 65.

Голы: Лионель Месси 13 — 0:1.