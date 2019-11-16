Хельсинки, , 07:59 — REGNUM 15 ноября на стадионе «Сонера Стэдиум» в городе Хельсинки (Финляндия) был разыгран матч 9-го тура группы J отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Финляндии и Лихтенштейна. Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

Универсальный форвард «Норвич Сити» Теэму Пукки, оформив дубль, записал на свой счет 8-й и 9-й мячи на этом отборочном турнире в составе своей сборной.

Набрав 18 очков, сборная Финляндии оторвалась от ближайшего преследователя минимум на 5 очков за тур до конца, тем самым обеспечив себе выход в основную стадию Евро 2020. Лихтенштейн с двумя баллами остался на последней строчке.

Статистика матча (Финляндия/Лихтенштейн)

Удары 14/1

Удары в створ 5/1

Владение 69%/31%

Фолы 11/4

Угловые 7/2

Составы команд на матч:

Финляндия: Градецки, Араюури, Тойвио, Пиринен, Райтала, Камара, Лод, Сойри, Спарв, Туоминен, Пукки.

Запас: О’Шонесси, Вайсанен, Йенсен, Шюллер, Йоронен, Вяйсянен, Скрабб, Лам, Кауко, Карьялайнен, Тейлор, Яаккола.

Главный тренер: Маркку Канерва.

Лихтенштейн: Бюхель, Брандле, Гопель, Малин, Рехштайнер, Саланович, Бюхель, Майер, Хаслер, Полеврио, Фрик.

Запас: Вольфингер, Кардесоглу, Зеле, Оспельт, Йылдыз, Вольфингер, Губзер, Оспельт, Вольфингер, Ло Руссо.

Главный тренер: Хельги Колвидссон.

Предупреждения:

Голы: Яссе Туоминен 21 — 1:0, Теэму Пукки (пенальти) 64 — 2:0, Теэму Пукки 75 — 3:0.