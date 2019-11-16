Ереван, , 07:57 — REGNUM 15 ноября на «Республиканском стадионе» в городе Ереван (Армения) был разыгран матч 9-го тура группы отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Армении и Греции. Противостояние завершилось со счетом 0:1.

Гол Димитриса Лимниоса на 34-й минуте матча стал для вингера «ПАОКа» первым в составе взрослой сборной.

Греция набрала 11 очков и поднялась на 3-ю строчку в группе J. Армения с 10-ю баллами лишилась шансов на выход на Евро-2020.

Статистика матча (Армения/ Греция)

Удары 7/14

Удары в створ 2/5

Владение 40%/60%

Фолы 13/10

Угловые 2/6

Составы команд на матч:

Армения: Хайрапетян, Калисир, Восканян, Ишханян, Григорян, Оганесян, Амбарцумян, Овсепян, Барсегян, Варданян, Карапетян.

Запас: Бегларян, Даниелян, Манучарян, Аветисян (↑ 84), Бабаян, Саркисов (↑ 59), Каспаров, Оганесян, Едигарян (↑ 78), Арутюнян, Симонян.

Главный тренер: Абраам Хашманян.

Греция: Влаходимос, Бакакис, Стафилидис, Хацидьякос, Яннулис, Бакасетас, Галанопулос, Курбелис, Павлидис, Лимниос, Манталос.

Запас: Ламбропулос, Сиовас, Бухалакис, Цимикас, Маривас, Кулурис (↑ 74), Фетфацидис, Донис (↑ 81), Пасхалакис, Баркас, Масурас (↑ 66), Василиадис.

Главный тренер: Джон Ван’т Схип.

Предупреждения: Яннулис — 22, Барсегян — 39, Стафилидис — 41, Манталос — 45, Овсепян — 78, Едигарян — 84.

Голы: Димитрис Лимниос (Димитрис Яннулис) 34 — 0:1.