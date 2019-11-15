Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM Нижний Новгород был выбран городом-организатором Всемирных игр ТАФИСА (Международная ассоциация спорта для всех) в 2024 году. Выборы страны-организатора прошли во время заседания Генеральной Ассамблеи организации в Токио, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области. Заявка России была поддержана единогласно.

Представляя регион, вице-губернатор Александр Югов напомнил, что в Нижегородской области успешно прошли Чемпионат Европы по художественной гимнастике, финал Кубка мира по современному пятиборью, 6 матчей Чемпионата мира по футболу, а совсем — первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу, Кубок Европы по сумо и международный форум «Россия — спортивная держава».

В план игр включен Всероссийский день ходьбы. Специальный телемост объединит 11 городов из каждого часового пояса нашей страны. На пеший маршрут в столице Нижегородской области выйдут все участники и гости соревнований. В «Школьный день» члены делегаций из 100 стран мира посетят около 80 образовательных учреждений Нижегородской области, где проведут показательные выступления и мастер-классы. На улицах, площадях и набережных Нижнего Новгорода будет проходить Фестиваль традиционных видов спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ульяновской области прошёл первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. На спортивных объектах Ульяновска и Димитровграда прошли более 40 мастер-классов и семинаров зарубежных и российских спортсменов, в соревнованиях приняли участие 5 тыс. спортсменов. В программе на фестивале представлены такие известные виды единоборств, как бокс, каратэ, айкидо, кикбоксинг, тхэквондо, самбо, капоэйра.