Москва, , 16:36 — REGNUM Судейский комитет Российского футбольного союза возглавил Ашот Хачатурянц, сообщил 15 ноября журналистам глава РФС Александр Дюков.

По словам Дюкова, предшественник Хачатурянца Николай Левников с этого момента «сосредоточится на работе в УЕФА».

Дюков пояснил, что в РФС происходит «судейская реформа», причём пока она не завершена: только «утверждена концепция развития судейства».

Напомним, Левников был назначен главой судейского комитета РФС полтора года назад.