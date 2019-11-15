Аддис-Абеба, , 16:09 — REGNUM Национальное антидопинговое управление Эфиопии организовало медиа-форум с целью повышения осведомленности о методах борьбы с применением допинга и создания свободной от допинга среды во всех видах спорта. Форум, на котором соберутся спортивные журналисты из частных и государственных СМИ, будет посвящен антидопинговому информационному освещению в СМИ. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Такие учреждения, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК), определили допинг как прием запрещенных веществ или использование запрещенных методов для улучшения или поддержания спортивных результатов. Национальная антидопинговая организация Эфиопии, отвечающая за тестирование спортсменов во время и вне соревнований, а также спортсменов из других стран, соревнующихся в пределах границ страны, также периодически сталкивается с нарушениями с антидопинговых правил ВАДА.

После тщательной оценки рисков организация определила легкую атлетику, футбол, велоспорт и бокс в качестве приоритета для борьбы с допингом в стране. В ходе этого мероприятия председатель правления национального агентства профессор Аклилу Азаж сообщил, что Эфиопия входит в число ведущих африканских стран в борьбе с допингом в соответствии со структурным подходом. Он добавил, что Эфиопия является лучшей в деле пропаганды «чистого» спорта и обеспечения прав спортсменов на соревнования в свободной от допинга спортивной среде.

Ранее Эфиопия наказала 9 спортсменов за допинг и 2 аптеки за продажу медикаментов, содержащих допинговые вещества. Профессор добавил, что бегун Абебе Бикила выиграл марафонскую золотую медаль вообще босиком, поэтому Эфиопия твердо и решительно настроена защищать свое глобальное уважение к спорту без допинга.