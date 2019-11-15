Москва, , 14:06 — REGNUM Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин пропустит матч отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Бельгией. Об этом 15 ноября на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

«Головин работал с нами на последних тренировках. Но, к сожалению, у него есть некоторые проблемы, которые помешают сыграть с Бельгией», — сказал Черчесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи выявили у игрока перегрузочные явления в сухожилии в паховой области. Головин на тренировках работал по индивидуальной программе.

Матч сборных России и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября. Обе команды уже обеспечили себе путёвку на Евро-2020 и определят победителя в группе.

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