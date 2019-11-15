Анкара, , 13:38 — REGNUM Турецкая национальная сборная по футболу под руководством главного тренера Шенола Гюнеша обеспечила себе путевку на Евро-2020, добившись нулевой ничьи в матче с Исландией в 9-ом туре отборочной группы Н. Таким образом, из 9 матчей, сыгранных турецкой командой в группе, 6 завершились ее победой, а 2 — ничьей. Поражение же турецкие футболисты потерпели лишь от Исландии в первом матче на выезде.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, турецкая сборная в 5-ый раз поборется на Евро и уже во второй раз наверняка гарантирует свое участие в чемпионате. Рекордом же является тот факт, что турецкие спортсмены обеспечили себе путевку на турнир еще до конца матчей в своей группе. В 1996 и 2000 году они добились права участия в чемпионате только по окончании матчей «плей-офф», в 2008 году на протяжении всех 10 туров боролись за второе место в группе, а в 2016 году смогли занять третье.

Таким образом, новый тренер турецкой сборной Шенол Гюнеш вошел в историю национального футбола. Он также стал первым наставником команды, добившимся ее выхода как на Чемпионат мира (2002 год и 3-е место на турнире), так и Чемпионат Европы. Отмечается, что сборная набрала наибольшее количество очков на отборочном этапе за последние 12 лет.