Ярославль, , 11:54 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал вторую домашнюю победу подряд, обыграв нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6:3. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. За первые 40 минут ярославская команда забросила шесть шайб, не позволив сопернику отличиться ни разу. Два гола провел шведский форвард «Локомотива» Антон Ландер, так же забивали защитник Якуб Накладал, нападающие Степан Санников, Денис Алексеев и Григорий Денисенко.

Атака «Локомотива»

«Эти 40 минут были нашим лучшим отрезком в сезоне. В последнее время мы хорошо потренировались, проводили собрания с ребятами, вышли на игру подготовленными, и два периода нам очень понравились. В третьем периоде «Нефтехимик» стал играть лучше, добавил в темпе, добавил в движении, а мы убрали ногу с педали газа, такое случается после крупного счёта», — заявил после матча старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино.

До встречи с «Локомотивом» нижнекамский «Нефтехимик» одержал в Континентальной хоккейной лиге 10 побед подряд, что стало рекордом для клуба из Татарстана. В третьем периоде игры в Ярославле «Нефтехимик» забил трижды, свои фамилии в протокол вписали Зак Митчелл, Якоб Берглунд и Ильдар Шиксатдаров. Но от поражения гости все равно не спаслись.

«Здесь всё идёт от настроя, от головы и от самоподготовки. Если ты выходишь не готовым играть с первых секунд, то, соответственно, ты будешь иметь большие проблемы. Соперник сегодня был сильнее нас в некоторых компонентах, это одна из причин нашего поражения», — подчеркнул главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев.

Следующий матч ярославский «Локомотив» проведет в субботу 16 ноября против уфимского «Салавата Юлаева».

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