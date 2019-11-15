Катманду, , 11:19 — REGNUM Шахматист Ислам Байсынов из Киргизии занял первое место на чемпионате Азии среди любителей в Катманду, сообщили в федерации шахмат республики.

Байсынов принимал участие в группе шахматистов с рейтингом ФИДЕ 1800−1999. Кроме того, среди юношей до 16 лет первое место занял Баел Орунбаев. Бронзу чемпионата среди игроков с рейтингом 1000−1499 завоевал Нурлан Шергалиев.

Отметим, чемпионат Азии по шахматам среди любителей в Непале проходил с 8 по 15 ноября. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из 12 стран мира. Игра проходила в девять туров.

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