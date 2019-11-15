Нью-Йорк, США, , 11:06 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В составе «Никс» наибольшую результативность показал форвард Маркус Моррис, на счету которого 20 очков.

На сегодняшний день «Никс» занимают 28-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 15 очков после 12 матчей.

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