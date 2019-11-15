Милуоки, США, , 11:02 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 124:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 16 подборов. Кроме того, защитник Эрик Бледсо набрал 31 очко.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показал защитник Коби Уайт, на счету которого 26 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице НБА, на счету команды 19 очков после 11 матчей.

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