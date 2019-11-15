Финикс , США, , 10:39 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Финикса» Келли Убре, набравший 30 очков. В составе «Атланты» наибольшую результативность показал форвард Джабари Паркер, на счету которого 24 очка.

На сегодняшний день «Финикс» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА, на счету команды 18 очков после 11 матчей.

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