Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Анже Копитар, Адриан Кемпе и Алекс Иафалло. У «Детройта» дублем отметился тайлер Бертуцци.

Отметим, что российский нападающий Илья Ковальчук пропустил уже вторую победу подряд. Ранее сообщалось, что Ковальчук выведен из состава «Кингз».

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На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 30-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 15 очков после 19 матчей. «Детройт» идёт на 27-м месте с 16 очками после 21 игры.

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