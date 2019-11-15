Ванкувер, Канада, , 09:15 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Джастин Даулинг, Блейк Комо, Тайлер Сегин и Александр Радулов. У «Ванкувера» точными бросками отметились Джейк Виртанен и Трой Стечер.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 16-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 22 очка после 20 матчей. «Ванкувер» идёт на 13-м месте с 23 очками после 20 игр.

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