Бишкек, , 09:02 — REGNUM Футбольная сборная Японии без труда обыграла команду Киргизии со счетом 2:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает 15 ноября издание kaktus.media.

На 41-й минуте отличился японский футболист Такуми Минамино, который выступает за австрийский клуб «Ред Булл Зальцбург». Второй гол в ворота киргизской сборной забил Генки Харагути из «Ганновера».

Отметим, по итогам четырех матчей в рамках отборочной серии чемпионата мира по футболу сборная Японии завоевала 12 очков в четырех матчах с общим счетом 13:0. Киргизия набрала шесть очков и делит второе место с Таджикистаном.

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